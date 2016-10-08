Милевский остался в запасе «Тосно» на матч со «Спартаком-2»
Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Спартака-2» на матч 16-го тура ФНЛ.
«Спартак-2»: Песьяков, Шанбиев, Пуцко, Хомуха, Кутин, Самсонов, Леонтьев, Савичев, Федчук, Мелкадзе, Давыдов.
Запасные: Филиппов, Лихачев, Пантелеев, Бакаев, Тимофеев, Синодзука, Руденко
«Тосно»: Нигматуллин, Гарбуз, Дугалич, Буйволов, Аравин, Кашчелан, Мухаметшин, Галиулин, Богаев, Марков, Заболотный.
Запасные: Лукичев, Тетрашвили, Сухарев, Кутьин, Милевский, Киреенко, Чиркин.
Матч состоится сегодня в 15:00 в Москве.
Матч
Состав
Спартак-2: Песьяков, Кутин, Хомуха, Пуцко, Самсонов, Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев, Давыдов, Федчук
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Аравин, Гарбуз, Кашчелан, Богаев, Мухаметшин, Галиулин, Марков, Заболотный
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция