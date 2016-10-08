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«Енисей» обыграл «Факел» в 16-м туре ФНЛ

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче 16-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле обыграл «Факел» со счетом 2:0.

Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий хозяев Артур Малоян. На последней минуте второго тайма Владимир Камеш удвоил преимущество красноярской команды.

После этой встречи команда из Красноярска с 24 очками поднялась на 4-е место таблицы, а «Факел» имея на два очка больше расположился строчкой выше.

В следующем туре подопечные Андрея Тихонова отправятся в Саратов, где 15 октября сыграют с «Соколом», а воронежская команда в этот же день примет лидера ФНЛ - столичное «Динамо».

Матч

Енисей - Факел - 2:0 (1:0)

Голы

Малоян 30 (1:0). Камеш 90 (2:0).

Состав

Енисей: Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Гультяев, Ланин, Иванов (Фатуллаев, 73), Ломакин (Семакин, 84), Алиев (Колев, 90), Камеш, Малоян (Козлов, 75)

Факел: Саутин, Осипенко, Шахов, Багаев, Бурнаш, Мурнин (Свежов, 79), Трошечкин, Козлов, Соловьёв (Рылов, 62), Альшин (Тихий, 87), Бирюков

Предупреждения:

Гультяев, 28 - Трошечкин, 54; Альшин, 69

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

08 октября 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

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