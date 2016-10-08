«Енисей» обыграл «Факел» в 16-м туре ФНЛ

В матче 16-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле обыграл «Факел» со счетом 2:0.

Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий хозяев Артур Малоян. На последней минуте второго тайма Владимир Камеш удвоил преимущество красноярской команды.

После этой встречи команда из Красноярска с 24 очками поднялась на 4-е место таблицы, а «Факел» имея на два очка больше расположился строчкой выше.

В следующем туре подопечные Андрея Тихонова отправятся в Саратов, где 15 октября сыграют с «Соколом», а воронежская команда в этот же день примет лидера ФНЛ - столичное «Динамо».