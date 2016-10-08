Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Астаной» в Единой лиги ВТБ
ЦСКА одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч завершился со счетом 92:76 (24:21, 18:11, 33:21, 17:23) в пользу армейцев. В составе ЦСКА самым результативным стал Никита Курбанов - 26 очков.
В следующем туре 30 октября армейцы сыграют в гостях с саратовским «Автодором», «Астана» 22 октября встретится с ВЭФ.
Единая лига ВТБ
Матч
Место и дата
08 октября 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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