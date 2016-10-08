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Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Астаной» в Единой лиги ВТБ

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

ЦСКА одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матч завершился со счетом 92:76 (24:21, 18:11, 33:21, 17:23) в пользу армейцев. В составе ЦСКА самым результативным стал Никита Курбанов - 26 очков. 

В следующем туре 30 октября армейцы сыграют в гостях с саратовским «Автодором», «Астана» 22 октября встретится с ВЭФ.

Единая лига ВТБ

Матч

Астана - ЦСКА - 76:92

Место и дата

08 октября 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

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