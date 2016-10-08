Оскар де ла Хойя: Верю, что Фьюри вернется еще более сильным, чем прежде

Экс-чемпион мира, промоутер Оскар де ла Хойя верит в том, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри сможет преодолеть свою наркозависимость.

- Это будет самый трудный бой в его жизни. Но, уверен, он вернется еще более сильным, чем был прежде. Тайсон - настоящий боец, и я верю в него, - заявил де ла Хойя.

Напомним, повторный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко был отложен на неопределенный срок после обнародования информации о депрессии английского боксера. Пока неизвестно, будет ли он лишен чемпионских поясов из-за положительной допинг-пробы на кокаин во внесоревновательный период.

Ранее в длительном применении этого наркотика признавался сам Оскар де ла Хойя.