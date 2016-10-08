Хэмилтон отказался общаться с прессой из-за критики в его адрес

Британский пилот «Мерседеса» на специальной пресс-конференции после квалификации гран-при Японии отказался общаться с журналистами.

«Я не буду отвечать на ваши вопросы, вот что я решил. Я ко многим из вас отношусь с большим уважением, вы меня всегда поддерживаете, но есть и другие, кто, к сожалению, часто пытается извлечь выгоду из определенных вещей. Да, я вел себя слегка беззаботно, но если кого-то обидел этим, то сделал это не специально. Просто хотел немного повеселиться. Но то, что было написано после этого – верх неуважения. Увы, из-за этого сейчас страдаете вы», - приводит слова Хэмилтона «Матч ТВ».

30-летний британец так отреагировал из-за критики в его адрес после того, как на одной из пресс-конференций он играл на своем телефоне в приложение Snapchat и опубликовал все это в социальных сетях.





Напомним, Хэмилтон показал второй результат в квалификации, уступив партнеру по команде Нико Росбергу.

Гонка Гран-при Японии состоится на трассе «Сузука» завтра, 9 октября и начнется в 08:00 по московскому времени.