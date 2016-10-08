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Руни могут оштрафовать за уклонение от налогов

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Bleacher ReportКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может быть оштрафован на 3,5 миллиона фунтов за уклонение от уплаты налогов.

Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании установила схему, по которой Руни уходил от уплаты налогов.

Руни инвестировал деньги в одну компанию, но не платил налоги с получаемой прибыли.

В эту же схемы был вовлечен и исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт.

Напомним, в субботу сборная Англии примет на стадионе «Уэмбли» Мальту в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

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