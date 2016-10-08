Димитров без игры вышел в финал турнира в Пекине, где сразится с Маррэем

Болгарский теннисист Григор Димитров стал вторым финалистом турнира ATP, который проходит в Пекине.

В полуфинале Димитров должен был сыграть с финалистом Уимблдона-2016 Милошем Раоничем, однако канадец отказался выйти на корт, сославшись на растяжение связки правой лодыжки.

В воскресенье Григор поспорит за титул в Китае со второй ракеткой мира британцем Энди Маррэем, который ранее нанес поражение Давиду Ферреру.

Напомним, в 1/4 финала Димитров переиграл победители 14 турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

