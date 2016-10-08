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Бойцы, тренеры и приближенные Кадырова удалили оскорбительные посты про Емельяненко

Елена Корсунская
Источник:  Sports.ruКомментарии

Бойцы ММА и тренеры, приближенные к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, удалили оскорбительные посты в социальных сетях в адрес президента союза ММА России Федора Емельяненко.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех спортсменов, которые остались недовольными критикой Федора Емельяненко, прекратить оскорбления в адрес известного бойца, отметив, что последний уже признал свою ошибку.  

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся  турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова. Емельяненко раскритиковал организаторов турнира, сказав, что бои с участием детей противоречат правилам данного вида спорта. 

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