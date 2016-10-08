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Джибриль Сиссе намерен возобновить карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Бывший нападающий «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции 35-летний Джибриль Сиссе собирается вернуться в большой спорт.

- У меня нет особых амбиций, только желание приносить пользу. Честно говоря, я уверен, что еще в состоянии делать это. Я чувствую себя хорошо, а голевое чутье - оно с годами не теряется.

Мой вес практически идеальный, я нарастил мышечную массу и последнее время тренировался с дублем «Осера», и это было здорово. В клубе были удивлены, когда увидели меня в такой форме, - рассказал Сиссе Mercato365.

Последней командой Джибриля была корсиканская «Бастия». Он покинул этот клуб осенью 2015 года и принял решение завершить карьеру из-за травмы.

Сиссе играл за «Кубань» в РФПЛ в 2013 году. На счету нападающего - более сорока матчей в составе национальной сборной.

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