Павел Гусев: Решающее значение в матче с «Енисеем» имел фактор гола

Главный тренер «Факела» Павел Гусев после поражения от «Енисея» в матче первенства ФНЛ (0:2) отметил, что в этой встрече решающее значение имел фактор забитого мяча.



- Хочу поздравить «Енисей» с победой. На протяжении всей игры шла борьба за инициативу с минимальным количеством моментов как с одной, так и с другой стороны. Решающее значение в этой ситуации имел фактор гола. К великому сожалению, мы допустили тактическую ошибку, нашу оборону вскрыли по центру, и исполнительское мастерство Малояна позволило довести комбинацию до логического завершения. Потом «Енисей» стал играть по счету, отходить всей командой назад. Визуально мы владели инициативой, владели территорией, но те моменты, которые была у Козлова и Бирюкова, мы не реализовали. «Енисей» свой момент реализовал, а мы - нет. Что касается второго мяча, то в последние минуты мы перестроились, отправили Шахова вперед, уповая на фланговые подачи и борьбу в воздухе. К сожалению, задумка не удалась, и в быстрой атаке пропустили второй мяч.