Павел Гусев: Решающее значение в матче с «Енисеем» имел фактор гола
Главный тренер «Факела» Павел Гусев после поражения от «Енисея» в матче первенства ФНЛ (0:2) отметил, что в этой встрече решающее значение имел фактор забитого мяча.
- Хочу поздравить «Енисей» с победой. На протяжении всей игры шла борьба за инициативу с минимальным количеством моментов как с одной, так и с другой стороны. Решающее значение в этой ситуации имел фактор гола. К великому сожалению, мы допустили тактическую ошибку, нашу оборону вскрыли по центру, и исполнительское мастерство Малояна позволило довести комбинацию до логического завершения. Потом «Енисей» стал играть по счету, отходить всей командой назад. Визуально мы владели инициативой, владели территорией, но те моменты, которые была у Козлова и Бирюкова, мы не реализовали. «Енисей» свой момент реализовал, а мы - нет. Что касается второго мяча, то в последние минуты мы перестроились, отправили Шахова вперед, уповая на фланговые подачи и борьбу в воздухе. К сожалению, задумка не удалась, и в быстрой атаке пропустили второй мяч.
Матч
Голы
Малоян 30 (1:0). Камеш 90 (2:0).
Состав
Енисей: Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Гультяев, Ланин, Иванов (Фатуллаев, 73), Ломакин (Семакин, 84), Алиев (Колев, 90), Камеш, Малоян (Козлов, 75)
Факел: Саутин, Осипенко, Шахов, Багаев, Бурнаш, Мурнин (Свежов, 79), Трошечкин, Козлов, Соловьёв (Рылов, 62), Альшин (Тихий, 87), Бирюков
Предупреждения:
Гультяев, 28 - Трошечкин, 54; Альшин, 69
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 октября 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция