Оскар Рамирес: Матч с Россией – хорошая возможность поработать над ошибками

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес – о товарищеском матче со сборной России, который пройдет в воскресенье в Краснодаре.

- Достаточно ли вы имели времени для подготовки к игре в Краснодаре? Смогли ли в рамках сбора здесь подготовить команду к отборочным играм ЧМ-2018 в ноябре?

- У нас есть много ошибок, которые нужно исправить. Россия будет хозяйкой чемпионата мира в России. Игра с ними для нас тоже важна. Это сильная команда, о чем не стоит забывать.

- Что важнее: сфокусироваться на матче против России или на отборочных играх к чемпионату миру?

- Матч с россиянами - хорошая возможность поработать над ошибками. Мы знаем, как они играют. Для нас это отличный трамплин перед игрой с США. Россияне быстро выходят из обороны в атаку. Это важно. Такая тактика соперника поможет нам подготовиться к играм в ноябре.

- Какой была эта неделя в Краснодаре для вас?

- Это неделя была сложной для нас. Россияне играют жестко и агрессивно, но мои парни готовы к этому. Думаю, мы покажем отличную игру завтра.

- Игра в воскресенье будет для вас особенной: вы сможете оценить игроков в действии. Это важно?

- Завтра важный матч для всей сборной. Каждый парень получит свой шанс, чтобы показать себя и занять место в основном составе. Эта игра поможет подготовиться нам к лиге КОНКАКАФ.