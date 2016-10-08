Андрей Тихонов: Не дали «Факелу» создать стопроцентных моментов

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Факелом» в матче первенства ФНЛ (2:0) отметил, что игра команды в обороне была близка к идеальной.



- Можно сказать, что по части тактических перестроений и действий в обороне это та игра, которую вы хотите видеть в исполнении «Енисея»?

- Мы практически не дали такой команде, как «Факел», создать стопроцентных моментов. Были неплохие подходы, но переиграть мы себя не дали. Хотелось бы видеть такое серьёзное отношение ребят всегда, хотя, конечно, ещё есть некоторые ошибки. Когда-то за них наказывают, когда-то нет. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше.



- Олег Ланин выигрывает потрясающее количество единоборств. Ожидали, что он будет играть именно так?

- Когда я подошёл к Сергею Николаевичу Галицкому и сказал: «Отдайте мне этого футболиста», – он ответил: «Тебе отдам». Я знал его возможности на протяжении нескольких лет, знал, как он играет, плюс до нашей команды он провёл год в «Балтике», знает, что такое первая лига. Он хороший разрушитель, он хорошо отбирает мячи – то, что сейчас мало кто умеет делать. Да, у него есть проблемы с первым пасом, с острым пасом. Но понимаете, есть люди, которые выполняют поставленные тренером задачи на отлично, – я считаю, что он из таких.



- Показалось, что передержали на поле Малояна. Почему не сделали замену раньше?

- Он цеплялся за мячи. Малоян – такой футболист: он включается, а потом берёт паузу. Может, где-то я ошибся, но если результат 2:0, то какие-то моменты были и правильные. Я понимаю, если бы не выиграли, он где-то не добежал в концовке и гол пришёл бы с его стороны, – тогда можно было бы об этом говорить.



- Когда Козлов вышел, команде стало полегче.

- У нас два равноценных нападающих. Вы знаете, что Козлов недавно забил четыре гола, неплохо сыграл с «Кубанью». Я это понимаю. Но вот так выбор пал.



- Васильев хорош в обороне, но с ним команда проседает в атаке.

- Я понимаю, но если у нас поле Малоян и Рожков, то остаётся два футболиста ростом чуть выше среднего: Чичерин и Чернов. Мы тогда будем проигрывать все «стандарты», а «стандарты» в первой лиге очень важны. У всех команд защитники по метр девяносто. Сами знаете, что такое «стандарт» – один гол забили и всё, до свидания. Так что я понимаю ваш вопрос, понимаю, что Максим сыграл не лучший матч. Но, где-то жертвуя, добавляем роста при «стандартах».