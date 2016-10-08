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Оскар Рамирес: Вызов в сборную даст Кейлору Навасу мотивацию

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес перед товарищеской игрой с Россией рассказал о состоянии голкипера Кейлора Наваса.

- Кейлор Навас пропустил 6 месяцев из-за травмы. В каком он состоянии сейчас?
- Он вошел в команду без проблем. Скоро он наберет свой прежний ритм. Надеюсь, вызов в сборную даст ему мотивацию. Я разговаривал с ним во время травмы. Он сказал, что будет счастлив заняться место в воротах команды завтра.

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