Оскар Рамирес: Вызов в сборную даст Кейлору Навасу мотивацию
Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес перед товарищеской игрой с Россией рассказал о состоянии голкипера Кейлора Наваса.
- Кейлор Навас пропустил 6 месяцев из-за травмы. В каком он состоянии сейчас?
- Он вошел в команду без проблем. Скоро он наберет свой прежний ритм. Надеюсь, вызов в сборную даст ему мотивацию. Я разговаривал с ним во время травмы. Он сказал, что будет счастлив заняться место в воротах команды завтра.
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