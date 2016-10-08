GODSENT и IGame поедут на финальную часть WESG

Коллективы GODSENT и IGame по CS:GO выиграли свои матчи плей-офф на европейской квалификации к WESG и обеспечили себе места на LAN-финале турнира в Китае.



В матчах плей-офф GODSENT победила Astralis со счетом 2:1, а IGame обыграл Team Norway также 2:1. Выход в четвертьфинал гарантировал для команд слоты на LAN-финале WESG в Китае. В четвертьфинал GODSENT сыграет с Team Dignitas, а IGame встретится с Team Kinguin.



Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 8 сильнейших участников, которые отправятся на LAN-финал в Китай. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составляет 75 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Призовой фонд Lan-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.

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