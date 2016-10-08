Автогол Ахмедова не позволил «Тюмени» обыграть «Сокол»

В матче 16-го тура ФНЛ «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с саратовским «Соколом» (1:1).

Счет в матче на 68-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Иван Чудин. За пять минут до конца встречи защитник «Тюмени» Камалутдин Ахмедов установил окончательный счет в матче, забив в свои ворота.

После этого матча команда из Тюмени с 20 очками занимает 11-ю строчку таблицы, а «Сокол» расположился на 15-м месте, имея в активе 16 очков.

В следующем туре подопечные Александра Ивченко отправятся в Ярославль, где 15 октября сыграют с «Шинником», а команда из Саратова в этот же день примет на своем поле «Енисей».