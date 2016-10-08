Автогол Ахмедова не позволил «Тюмени» обыграть «Сокол»
В матче 16-го тура ФНЛ «Тюмень» на своем поле сыграла вничью
с саратовским «Соколом» (1:1).
Счет в матче на 68-й минуте встречи открыл полузащитник
хозяев Иван Чудин. За пять минут до конца встречи защитник «Тюмени» Камалутдин
Ахмедов установил окончательный счет в матче, забив в свои ворота.
После этого матча команда из Тюмени с 20 очками занимает
11-ю строчку таблицы, а «Сокол» расположился на 15-м месте, имея в активе 16
очков.
В следующем туре подопечные Александра Ивченко отправятся в Ярославль, где 15 октября сыграют с «Шинником», а команда из Саратова в этот же день примет на своем поле «Енисей».
Матч
Голы
Чудин 68 (1:0). Ахмедов 85 (1:1 - автогол).
Состав
Тюмень: Смирнов, Ахмедов, Шакуро, Чудин, Гузь, Кленкин, Пустозеров (Теленков, 68), Шляпкин, Павленко, Мамтов, Чуканов
Сокол: Фёдоров, Пасько, Васянович, Климов, Ходырев, Хрущёв, Мануковский, Паштов, Платика, Романенко, Галыш
Предупреждения:
нет - Романенко, 23; Галыш, 66
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
08 октября 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция