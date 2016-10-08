Станислав Черчесов: 37,2 – пустяк, но ощущения неприятные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о подготовке к матчу против Коста-Рики, который пройдет в воскресенье в Краснодаре.

- Как прошел краснодарский сбор?

- Погода отличная, клуб «Краснодар» прекрасно нас принял, пошел навстречу во всем. Было несколько повреждений у футболистов, но не критичных. Выполнили все задуманное.

- Как вам новый стадион?

- Накануне осматривал его в течение часа в сопровождении Сергея Галицкого. Тот самый случай, когда нет слов.

- Кого рассматриваете в качестве дублера Акинфеева?

- Игорь прошел обследование, были некоторые опасения. Насколько я знаю – ничего серьезного. Это как температура 37,2, вроде пустяк, но ощущения неприятные. Кто его заменит в воскресенье, решим в день игры.

- Как здоровье у Шатова и Дзюбы?

- За медицинскими терминами – к врачу. Шатов и Дзюба в порядке, Жирков занимался ограниченно – но в общей группе.

На два последних вопроса о беременных в команде и премиальных за игру с Коста-Рикой главный тренер сборной ответил недоуменным молчанием.