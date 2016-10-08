Станислав Черчесов: 37,2 – пустяк, но ощущения неприятные
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о подготовке к матчу против Коста-Рики, который пройдет в воскресенье в Краснодаре.
- Как прошел краснодарский сбор?
- Погода отличная, клуб «Краснодар» прекрасно нас принял, пошел навстречу во всем. Было несколько повреждений у футболистов, но не критичных. Выполнили все задуманное.
- Как вам новый стадион?
- Накануне осматривал его в течение часа в сопровождении Сергея Галицкого. Тот самый случай, когда нет слов.
- Кого рассматриваете в качестве дублера Акинфеева?
- Игорь прошел обследование, были некоторые опасения. Насколько я знаю – ничего серьезного. Это как температура 37,2, вроде пустяк, но ощущения неприятные. Кто его заменит в воскресенье, решим в день игры.
- Как здоровье у Шатова и Дзюбы?
- За медицинскими терминами – к врачу. Шатов и Дзюба в порядке, Жирков занимался ограниченно – но в общей группе.
На два последних вопроса о беременных в команде и премиальных за игру с Коста-Рикой главный тренер сборной ответил недоуменным молчанием.