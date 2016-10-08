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Наиль Якупов: Обмен в «Сент-Луис» пойдет мне на пользу

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов прокомментировал свой обмен из «Эдмонтона».

«Я думаю, что это пойдет мне на пользу. В последние несколько дней ходили много слухов, я ждал новостей, но не думал, что отправлюсь в «Сент-Луис». Я не зацикливался на этих разговорах, но это случилось, и я думаю, что это хороший обмен для меня.

Я буду играть в одной из сильнейших команд НХЛ. Против «Блюз» всегда тяжело играть. У них габаритная команда, и с ними действительно очень тяжело справиться.

В «Эдмонтоне» было много перемен, много тренеров. В этой команде много хороших игроков, и не могу сказать, что мы не старались. Я не знаю, что не так с командой, почему она так долго не может попасть в плей-офф. Я старался, играл с полной отдачей. Я делал свою работу и старался помочь команде побеждать», – приводит слова Якупова официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый номер драфта НХЛ 2012 года за четыре сезона в «Эдмонтоне» набрал 111 (50+61) очков в 252 матчах при показателе полезности «–88».

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