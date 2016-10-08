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Тото Вольф: Мы решили не использовать двигатель на полную мощность

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф сказал, что они приняли определенные меры, чтобы избежать повторения отказа двигателя на Сепанге, но это снизило мощность силовой установки.

«За одну неделю просто невозможно должным образом определить все причины проблемы. Мы приняли некоторые меры, которые я не могу комментировать, однако даже они не дают нам полной гарантии, что подобная ситуация не повторится. Мы в непростом положении.

Мы решили не использовать двигатель на полную мощность, однако мы не знаем наверняка, поможет ли нам это защитить его. Подобные меры повлияют на время на круге в гонке, хотя потеря существеннее всё-таки в квалификации», - цитирует Вольфа Autosport.

Напомним, что пилот «Мерседеса» Нико Росберг выиграл квалификацию Гран-при Японии, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон занял второе место.

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