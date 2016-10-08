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Маркос Уренья: Надеюсь, мы вернемся в Россию в 2018 году

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья перед товарищеской игрой с Россией.

- Завтра вы играете с хозяйкой чемпионата мира 2018 года. Вдруг вы столкнетесь с ней на мундиале. Какие ожидания?
- Я думаю, завтрашняя игра даст нам мотивации. Мы сможем познакомиться с культурой России. Надеюсь, на чемпионате мира мы добьемся такие же результатов, как в Бразилии. У России игроки высокого качества. Я надеюсь, мы вернемся сюда в 2018 году.

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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