Полный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет опубликован в конце октября

Полная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликован до конца октября.

- Доклад Макларена будет опубликован через две недели, в конце октября.



Я очень доволен итогами встречи, у нас есть четкое понимание того, на основе каких принципов, сформулированных МОК, будет вестись дальнейшая работа по укреплению веры людей в антидопинговую систему, - цитирует агентство ТАСС главу WADA Крейга Риди.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации.

Впоследствии доклад Макларена стал основанием для недопуска россиян на Паралимпийские игры-2016.

Возможный пересмотр структуры и деятельности WADA будет обсуждаться на Внеочередной международной конференции по допингу в 2017 году.





