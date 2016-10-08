Ковтун опережает Чена и Чана после короткой программы на «Финляндия Трофи», Коляда – четвертый

Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун занимает первое место после короткой программы на турнире «Финляндия Трофи», который проходит в Эспоо, пригороде Хельсинки. Вторым идет победитель финала «Гран-при» среди юниоров 2015 года американец Нэйтан Чен, третьим - неоднократный чемпион мира канадец Патрик Чан.

Ковтун чисто исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, но затем допустил ошибку на тулупе в четыре оборота. Лучший фигурист России получил оценку 88,26 балла. Чен попытался исполнить в короткой программе лутц и флип в четыре оборота – такого не делал никто в истории. Лутц в каскаде с тройным тулупом американцу покорился, с флипа он упал и получил 87,50 балла. Чан допустил грубые ошибки на четверном тулупе и тройном акселе, его оценка – 84,59.

Серебряный и бронзовый призеры чемпионата России прошлого года Михаил Коляда и Александр Петров занимают, соответственно, четвертое и седьмое место.