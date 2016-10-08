Comanche и The Imperial пробились в финальную часть WESG

Команды Comanche и The Imperial вышли в четвертьфиналы европейской квалификации WESG по Dota2, тем самым обеспечив себе места на LAN-финале турнира.



В матчах плей-офф Comanche обыграла команду Denmark со счетом 2:0, а The Imperial выиграли у Que la Famille со счетом 2:1. Выход в четвертьфинал гарантировал для команд слоты на LAN-финале WESG в Китае. В четвертьфинал Comanche сыграет с Alliance, а The Imperial встретится с коллективом Ne Rusb.



Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 8 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составит 75 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. LAN-финал пройдет в декабре в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд дисциплины Dota 2 составит 1 500 000 долларов.



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