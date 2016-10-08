Дуг Армстронг: Мы не считаем, что обмен Якупова – это риск

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг прокомментировал обмен форварда Наиля Якупова из «Эдмонтона».

«Мы стали серьезно обсуждать обмен вчера. За последние сутки мы внимательно все изучили, разобрались с оставшимися вопросами. Я бы не стал говорить, что это риск. Бывшему первому номеру драфта возможно нужно поменять обстановку. Он рад, что будет играть у нас. Мы также рады видеть его.

Мы хотим, чтобы он стал одним из наших 12 нападающих. Я полагаю, что, когда тебя драфтуют высоко, смена обстановки порой помогает тебе стать самим собой. Мы считаем, что он станет хорошим игроком. Его техника поможет нам», – приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Напомним, Якупов был выбран под первым номером драфта НХЛ 2012 года. За четыре сезона в «Эдмонтоне» он набрал 111 (50+61) очков в 252 матчах при показателе полезности «–88».