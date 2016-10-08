WADA получит больше власти над национальными антидопинговыми федерациями

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет иметь больше полномочий в работе с национальными антидопинговыми федерациями. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.

Как информирует «Р-Спорт», ссылаясь на текст пресс-релиза, МОК намерен предоставить WADA более широкие полномочия в работе с национальными антидопинговыми федерациями. Также подчеркивается, что тестирование спортсменов на допинг надзор над федерациями должны быть более эффективными.

В пресс-релизе говорится и о других планах МОК. Так, на саммите организации предложили ввести уголовную ответственность за содействие в распространении и применении допинга. Было предложено создать новый орган в рамках WADA, который отвечает за тестирование на допинг.

Отметим, что совет учредителей WADA пройдет 20 ноября в Глазго.