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«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Трактором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Салавата».

В составе победителей дубль сделал Тему Хартикайнен. У «Трактора» отличился Пол Щехура.

«Салават Юлаев» набрал 28 очков и вышел на четвертое место в Восточной конференции. У «Трактора» 24 очка и восьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Трактор - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Хартикайнен (Умарк), 10:07 (1:0). Щехура (Пестунов, Бирнер), 26:14 (1:1). Хартикайнен (Лепистё), 39:19 (2:1).

Место и дата

08 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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