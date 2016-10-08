«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Трактором» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Салавата».
В составе
победителей дубль сделал Тему Хартикайнен. У «Трактора» отличился Пол Щехура.
«Салават
Юлаев» набрал 28 очков и вышел на четвертое место в Восточной конференции. У «Трактора»
24 очка и восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Трактор - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Хартикайнен (Умарк), 10:07 (1:0). Щехура (Пестунов, Бирнер), 26:14 (1:1). Хартикайнен (Лепистё), 39:19 (2:1).
Место и дата
08 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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