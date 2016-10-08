ЦСКА обыграл «Анжи» в товарищеском матче благодаря дублю Ионова
Товарищеский
матч между ЦСКА и «Анжи» завершился победой московских армейцев. Итоговый счет
матча – 2:0.
Оба мяча
забил Алексей Ионов. Полузащитник отличился на 40-й и 58-й минутах. В матче не
принимали участия игроки, находящиеся в сборных командах. При этом за ЦСКА
выступал футболист, находящийся на просмотре.
Товарищеский
матч
ЦСКА – «Анжи»
- 2:0
ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин,
Фернандес, Вернблум, Гордюшенко (Маклаков, 86), Натхо, Ионов, Олейников
(Жамалетдинов, 46), Игрок на просмотре (Пухов, 46).
«Анжи»: Юрченко (Шафинский, 46), Мусалов (Тигиев, 46), Ямбере (Гаджибеков, 46), Шандао, Паршивлюк (Белов, 46), Гасанов, Эбесилио, Иличевич, Амаду (Щербак, 46), Будковский (Газимагомедов, 46), Боли.
Предупреждение: Вернблум, 37.
Голы:
Ионов, 40, 58.