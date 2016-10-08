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«Спартак-2» дома уступил «Тосно», пропустив три мяча

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче 16-го тура ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Тосно» со счетом 1:3.

В первом тайме забивал только защитник гостей Раде Дугалич. Серб на 12-й минуте послал мяч в свои ворота, а через две минуты забил ворота соперника.

Во второй половине матча нападающий «Тосно» Евгений Марков вывел свою команду вперед, забив на 53-й минуте. А на 69-й минуте Вагиз Галиулин увеличил преимущество гостей.

После этой встречи подопечные Дмитрия Парфенова расположились на второй строчке таблицы, имея в активе 32 очка, а столичная команда занимает пятое место с 24 очками.

В следующем туре «Тосно» 15 октября примет на своем поле «Нефтехимик», а подопечные Евгения Бушманова в этот же день сыграют на выезде с «Тамбовом» Андрея Талалаева.

Матч

Спартак-2 - Тосно - 1:3 (1:1)

Голы

Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)

Предупреждения:

Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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