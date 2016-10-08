«Спартак-2» дома уступил «Тосно», пропустив три мяча

В матче 16-го тура ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Тосно» со счетом 1:3.

В первом тайме забивал только защитник гостей Раде Дугалич. Серб на 12-й минуте послал мяч в свои ворота, а через две минуты забил ворота соперника.

Во второй половине матча нападающий «Тосно» Евгений Марков вывел свою команду вперед, забив на 53-й минуте. А на 69-й минуте Вагиз Галиулин увеличил преимущество гостей.

После этой встречи подопечные Дмитрия Парфенова расположились на второй строчке таблицы, имея в активе 32 очка, а столичная команда занимает пятое место с 24 очками.

В следующем туре «Тосно» 15 октября примет на своем поле «Нефтехимик», а подопечные Евгения Бушманова в этот же день сыграют на выезде с «Тамбовом» Андрея Талалаева.