Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»
Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Кубанью» (1:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.
Единственный гол под занавес первого тайма забил форвард «Динамо» Иван Маркелов. Он удачно подставил ногу под удар Антона Соснина.
Во втором тайме обе команды создали ряд голевых моментов, но счет на табло «Арены Химки» не изменился.
Бело-голубые уверенно возглавляют турнирную таблицу ФНЛ: после 15 матчей в активе столичной команды - 38 очков. «Кубань» идет на 14-м месте (16 очков).
12 октября «Динамо» сыграет с «Химками», а «Кубань» 15 октября примет калининградскую «Балтику».
Матч
Голы
Маркелов 44 (1:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)
Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)
Предупреждения:
Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция