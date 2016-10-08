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Сборная России протестировала новый стадион в Краснодаре

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу команды Коста-Рики и России провели на арене ФК «Краснодар» плановые предматчевые мероприятия.

После двух пресс-конференций главный тренеров гости отправились на тренировочное занятие на поля академии краснодарского клуба, хозяева работали на главном поле, еще не принимавшем ни одного матча. Занятие российской команды, которому предшествовала обязательная экскурсия по новому стадиону, прошло в плановом режиме, все игроки работали в общей группе. Другие детали по традиции остались за кадром — открытыми для прессы были только первые 20 минут тренировки.

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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