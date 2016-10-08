Самбисты России и Европы поддержали Емельяненко

Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев выступил в защиту президента Союза смешанных единоборств (ММА) России, известного бойца Федора Емельяненко в конфликте с представителями спортивного клуба «Ахмат».

«Поклонники единоборств создали петицию в защиту Федора Емельяненко. Только за первые несколько часов существования петиция собрала уже свыше 50 тысяч подписей.

Мы считаем своим долгом поддержать Федора Емельяненко, ибо для нас он прежде всего величайший самбист, показавший всему миру эффективность российского самбо и силу настоящего русского характера», – приводит ТАСС слова Елисеева.

Напомним, Емельяненко осудил проведение показательных детских боев во время турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. После этого Емельяненко раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бойцы и функционеры клуба «Ахмат». Позднее Кадыров призвал прекратить нападки на Емельяненко.