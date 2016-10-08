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Томас Бах: Новый орган, отвечающий за тесты на допинг, нужно создать до Олимпиады-2018

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал инициативу о создании нового независимого органа, отвечающего за тестирование спортсменов на запрещенные препараты. Он подчеркнул, что эта инстанция должна быть создана до начала зимней Олимпиады-2018 в Пхенчане (Южная Корея).

«Мы бы хотели, чтобы новый независимый орган, отвечающий за (допинговое) тестирование, был введен к Олимпиаде-2018. Глава WADA Крейг Риди заверил нас, что они постараются сделать всё возможное для этого», - цитирует Баха «Р-Спорт».

Ранее на саммите МОК было предложено создать новый орган в рамках WADA, который отвечает за тестирование на допинг. Напомним, что в связи с массовым применением спортсменами допинга, как утверждалось в докладе Макларена, часть сборной России не была допущена на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а на Паралимпиаду россияне не были допущены в полном составе.

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