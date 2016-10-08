Даниэль Риккардо: В квалификации у нас возникло несколько проблем

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты квалификации Гран-при Японии.

Австралиец показал шестой результат, уступив партнеру по команде и обоим пилотам «Феррари» и «Мерседес».

«Я сделал все, что мог. Однако в квалификации у нас возникло несколько проблем. Жаль, что это случилось именно сейчас. Я не думаю, что «Мерседес» будет доминировать завтра. Мы постараемся оказаться давление на них. «Феррари» также быстра, поэтому в гонке зрители увидят борьбу трёх команд», - приводит слова Риккардо Autosport.

В гонке, которая состоится завтра, 9 октября и начнется в 8:00 по московскому времени, 27-летний гонщик будет стартовать с третьего ряда.

Перед 17-м этапом «больших призов» Риккардо расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 204 очка.