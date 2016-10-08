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Патрик Чан: Я почувствовал, что поддержка Марины Зуевой и ее команды может мне помочь

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан в разговоре с корреспондентом Sovsport.ru рассказал о том, почему перешел тренироваться в группу Марины Зуевой, в последнее время работавшей с танцевальными дуэтами.

Чан в настоящее время выступает на турнире «Финляндия Трофи» - своем первом соревновании под руководством Зуевой.

- Так сложились обстоятельства, - рассказал Чан. - Я работал в Кантоне (американском городе, где тренирует Зуева — прим.ред.) вместе с моим тренером Кэти Джонсон, на льду у Марины. И когда мы с тренером расстались, Марина меня очень поддержала, даже когда еще не была моим тренером. И я почувствовал, что ее поддержка может мне помочь. Не только ее, но и Олега Эпштейна и Джонни Джонса, которые мне очень помогают. Мне очень нравится командная атмосфера, я чувствую себя счастливым на тренировках, комфортно мне и на соревнованиях.

- Как чувствуете себя на одном льду с танцорами?
- Необычно. Многие меня об этом спрашивают. На самом деле, где-то через неделю привык. Все они мои друзья. Когда ты начинаешь узнавать, кто как тренируется, все идет очень хорошо и гладко.

- Можете ли вы что-то у них позаимствовать?
- Конечно! В первую очередь, качество катания. Хоть это и моя сильная сторона, ее всегда можно улучшать. Мне нужна помощь не только в технике. Так что мы работаем над всем.

- Вы работаете с Зуевой недолго, но уже, получается, рады переходу?
- Да, это так. У меня появилось чувство, которого давно не было — желание прогрессировать и соревноваться. Не знаю почему, но появилось. И я наслаждаюсь им, рад также тому, что делаю на тренировках.

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