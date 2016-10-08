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Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Пекине

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Польская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.

Сегодня третья ракетка мира в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.

В воскресенье Радванска сразится за титул в столице Китая с британкой Джанной Контой, которая ранее нанесла поражение американке Мэдисон Киз.

В 2016 году Агнешка выиграла два турнира. В случае победы в пекинском финале она завоюет 20-й по счету титул на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде.

Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Радванска А. (Польша) - 6:7, 3:6

Место и дата

08 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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