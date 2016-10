Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Пекине

Польская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.

Сегодня третья ракетка мира в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.

2011 champ @ARadwanska is back in the @ChinaOpen Final! 👏 pic.twitter.com/aNQv1mbvzA