Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Пекине
Польская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.
Сегодня третья ракетка мира в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.
2011 champ @ARadwanska is back in the @ChinaOpen Final! 👏 pic.twitter.com/aNQv1mbvzA— WTA (@WTA) 8 октября 2016 г.
В воскресенье Радванска сразится за титул в столице Китая с британкой Джанной Контой, которая ранее нанесла поражение американке Мэдисон Киз.
В 2016 году Агнешка выиграла два турнира. В случае победы в пекинском финале она завоюет 20-й по счету титул на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде.
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Радванска А. (Польша) - 6:7, 3:6
Место и дата
08 октября 14:30, , Онлайн-трансляция