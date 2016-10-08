«Реал» за прошлый сезон заработал 620,1 миллионов евро, это новый рекорд клуба

Мадридский «Реал» опубликовал данные о доходах за прошлый сезон. Указывается, что клуб в прошлом сезоне заработал 620,1 миллионов евро (без учета трансферов).

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, это рекордный показатель для «сливочных». Доходы по сравнению с прошлым сезоном увеличились на 7,4%. Кроме того, им удалось сократить клубный долг на 108,9 миллионов евро. Сейчас он составляет 13,1 миллионов евро.

При этом чистая прибыль оказалась меньше, чем в позапрошлом сезоне. За отчетный период она составила 30 миллионов евро, а за сезон 201/2015 – 42 миллиона евро.