«Реал» за прошлый сезон заработал 620,1 миллионов евро, это новый рекорд клуба
Мадридский
«Реал» опубликовал данные о доходах за прошлый сезон. Указывается, что клуб в
прошлом сезоне заработал 620,1 миллионов евро (без учета трансферов).
Как
сообщает официальный сайт мадридского клуба, это рекордный показатель для «сливочных».
Доходы по сравнению с прошлым сезоном увеличились на 7,4%. Кроме того, им удалось
сократить клубный долг на 108,9 миллионов евро. Сейчас он составляет 13,1
миллионов евро.
При этом
чистая прибыль оказалась меньше, чем в позапрошлом сезоне. За отчетный период
она составила 30 миллионов евро, а за сезон 201/2015 – 42 миллиона евро.
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