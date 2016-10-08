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Хуан Мануэль Маркес планирует провести прощальный бой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 43-летний мексиканец Хуан Мануэль Маркес не готов объявить о своем уходе с ринга.

- Мы работаем в зале, но больше занимаемся фитнесом, чем чем-то еще. Тело хорошо реагирует, но я не буду принимать решение о возвращении на ринг, пока не начну регулярно тренироваться и не увижу реакцию своего организма на экстремальные нагрузки. Мы удвоим объем тренировок, я буду заниматься по шесть-восемь часов в неделю, и тогда примем решение. Но мы определенно хотим организовать прощальный бой, - заявил Маркес.

В последний раз Хуан Мануэль выходил на ринг в мае 2014 года. Тогда он победил американца Майка Альварадо единогласным решением судей.

Возвращение титулованного мексиканца несколько раз откладывалось из-за проблем со здоровьем.

За многолетнюю карьеру Маркес-старший одерживал победы над Мэнни Пакьяо, Марко Антонио Баррерой, Хоэлем Касамайором, Орландо Салидо, Хуаном Диасом.


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