ЧМ-2018. Квалификация. Украина – Косово, Исландия - Турция и другие матчи
Результаты
матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года.
ЧМ-2018.
Квалификация. Европа. 9 октября
Группа D
Матч
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа G
Матч
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа I
Матч
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
09 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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