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ЧМ-2018. Квалификация. Украина – Косово, Исландия - Турция и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года.

ЧМ-2018. Квалификация. Европа. 9 октября

Группа D

Матч

Уэльс - Грузия

Место и дата

09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Молдавия - Ирландия

Место и дата

09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Сербия - Австрия

Место и дата

09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

Группа G

Матч

Израиль - Лихтенштейн

Место и дата

09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Македония - Италия

Место и дата

09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Албания - Испания

Место и дата

09 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

Группа I

Матч

Украина - Косово

Место и дата

09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Финляндия - Хорватия

Место и дата

09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Исландия - Турция

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

09 октября 21:45, , Текстовая трансляция

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