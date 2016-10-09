Исландия - Турция. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В воскресенье в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Исландии и
Турции.
Их встреча пройдет в Рейкьявике
и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что обе
сборные выступают в группе I. Исландцы на старте отборочного турнира в
гостях сыграли вничью с украинцами (1:1) и дома дожали финнов (3:2). Турецкие
футболисты в гостях сыграли вничью с хорватами (1:1) и дома свели вничью
встречу с украинцами (2:2).
Таким образом, после двух туров у исландцев было четыре очка. Они лидировали в группе вместе с хорватами, а у турецкой команды было два очка. Она делила третье-четвертое места с украинцами.
Матч
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
09 октября 21:45, , Текстовая трансляция