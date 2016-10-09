Россия – Коста-Рика. Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

В воскресенье в контрольном матче сыграют футболисты сборных России и Коста-Рики.

Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе клуба «Краснодар» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч против костариканцев будет третьим для Станислава Черчесова в должности главного тренера сборной России. В первой игра под руководством Станислава Черчесова сборная России в гостях сыграла вничью с турками (0:0), а потом дома переиграла Гану (1:0).