Фелипе Масса: Скорость «Хааса» удивила всех в квалификации
Бразильский пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал
результаты квалификации гран-при Японии.
- Утром я показал неплохое время и рассчитывал побороться за
места в первой восьмерке, но если на утренней тренировке соперники не выкладывались,
то в квалификации смогли прибавить. Мы были удивлены скоростью «Хааса», они
оказались гораздо конкурентоспособнее, чем на прошлых этапах. Во второй сессии
они опередили и нас, и «Форс Индию» – собственно, из-за этого нам не удалось
выйти в финал. Досадно, но постараемся лучше сработать в гонке.
Напомним, в квалификации Масса показал 12-й результат и
завтра, 9 октября в 8:00 по московскому времени в гонке, будет стартовать с
седьмого ряда.
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