Фелипе Масса: Скорость «Хааса» удивила всех в квалификации

Бразильский пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал результаты квалификации гран-при Японии.

- Утром я показал неплохое время и рассчитывал побороться за места в первой восьмерке, но если на утренней тренировке соперники не выкладывались, то в квалификации смогли прибавить. Мы были удивлены скоростью «Хааса», они оказались гораздо конкурентоспособнее, чем на прошлых этапах. Во второй сессии они опередили и нас, и «Форс Индию» – собственно, из-за этого нам не удалось выйти в финал. Досадно, но постараемся лучше сработать в гонке.

Напомним, в квалификации Масса показал 12-й результат и завтра, 9 октября в 8:00 по московскому времени в гонке, будет стартовать с седьмого ряда.