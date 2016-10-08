Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Енисей2 : 0Факел
Футбол  Спартак-21 : 3Тосно
Футбол  Англия0 : 0Мальта
Футбол  Динамо1 : 0Кубань
Хоккей  СКА5 : 0Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фелипе Масса: Скорость «Хааса» удивила всех в квалификации

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Бразильский пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал результаты квалификации гран-при Японии.

- Утром я показал неплохое время и рассчитывал побороться за места в первой восьмерке, но если на утренней тренировке соперники не выкладывались, то в квалификации смогли прибавить. Мы были удивлены скоростью «Хааса», они оказались гораздо конкурентоспособнее, чем на прошлых этапах. Во второй сессии они опередили и нас, и «Форс Индию» – собственно, из-за этого нам не удалось выйти в финал. Досадно, но постараемся лучше сработать в гонке.

Напомним, в квалификации Масса показал 12-й результат и завтра, 9 октября в 8:00 по московскому времени в гонке, будет стартовать с седьмого ряда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вандорн проехал по «Сузуке» на болиде Проста 1989 годаРезервный пилот «Макларен» Стоффель Вандорн проехал несколько кругов по «Сузуке» за рулем болида четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Алена Проста.Даниэль Риккардо: В квалификации у нас возникло несколько проблемПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты квалификации Гран-при Японии.Тото Вольф: Мы решили не использовать двигатель на полную мощностьРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольф сказал, что они приняли определенные меры, чтобы избежать повторения отказа двигателя на Сепанге, но это снизило мощность силовой установки.Хэмилтон отказался общаться с прессой из-за критики в его адресБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на специальной пресс-конференции после квалификации гран-при Японии отказался общаться с журналистами.Даниил Квят: Я надеюсь, что однажды смогу побороться за титулДаниил Квят: Я надеюсь, что однажды смогу побороться за титулРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации гран-при Японии.Макс Ферстаппен: Мы хотим быть впереди, но сегодня машина неудачно проходила поворотыПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Японии.Себестьян Феттель: Удалось добиться позитивного результата на сложной трассеПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации Гран-при Японии.Льюис Хэмилтон: Непросто выступать на машине, которая ведет себя иначеБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации гран-при Японии.Нико Росберг: Я доволен результатом квалификации, но в гонке будет очень важно хорошо стартоватьНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал итоги квалификационных заездов на Гран-при Японии.Росберг стал лучшим в квалификации Гран-при Японии, у Квята – 13-е времяРосберг стал лучшим в квалификации Гран-при Японии, у Квята – 13-е времяНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал лучшим в квалификационных заездах на Гран-при Японии-2016.Росберг выиграл третью практику Гран-при Японии, Квят – 15-йПилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучший результат во всех трех сессиях свободных заездов в рамках Гран-при Японии.Даниил Квят: Не думаю, что нам будет легко в гонке на Гран-при ЯпонииРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов на гран-при Японии.Маурицио Арривабене: Феттель должен заслужить свое место в «Феррари»Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что Феттелю придется заслужить новый контракт в команде.Себастьян Феттель: Не могу представить ничего лучше, чем первый сектор «Сузуки»Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты пятничных свободных заездов на гран-при Японии.Чемпион MotoGP протестировал болид «Формулы-1»Действующий чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо протестировал болид «Мерседеса», на котором Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул в 2014 году.Фернандо Алонсо: Я не до конца доволен настройками болида в ЯпонииИспанский пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты пятничных свободных заездов на гран-при Японии.Даниил Квят: Если вспоминать, что случилось на трассе, я закажу суши с осьминогомПилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня Гран-при Японии.Росберг – лучший во второй практике на Гран-при Японии, Квят – 14-йПилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Японии.Росберг показал лучшее время в первой практике на Гран-при Японии, Квят – 11-йПилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Японии.Себастьян Феттель: Гран-при Японии – событие, во многих отношениях уникальноеНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Фелипе Масса
Фелипе Массавсе новости
Гран-при Японии
Гран-при Японии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение