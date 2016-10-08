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Министерство спорта вышло из состава членов РУСАДА

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

Министерство спорта объявило о выходе из состава членов Российского антидопингового агентства.

«В целях придания большей независимости и транспарентности Ассоциации «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Минспорт России с сегодняшнего дня, 8 октября, выходит из состава членов организации.

Минспорт России заявляет о своей полной приверженности идеалам чистого спорта и выражает уверенность в том, что Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», на которое нет никаких административных рычагов влияния, в скором времени восстановит свою полную функциональность», – говорится в заявлении на официальном сайте Минспорта.

Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что РУСАДА сменит совет учредителей и, возможно, совет директоров.

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