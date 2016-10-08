Министерство спорта вышло из состава членов РУСАДА

Сергей Федоровцев: Настаиваю, что не принимал допинг, но из спорта я, можно сказать, ушел

Олимпийский чемпион по академической гребле прокомментировал свою дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро.