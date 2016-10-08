Министерство спорта вышло из состава членов РУСАДА
Министерство спорта
объявило о выходе из состава членов Российского антидопингового агентства.
«В целях придания большей независимости и транспарентности Ассоциации «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Минспорт России с сегодняшнего дня, 8 октября, выходит из состава членов организации.
Минспорт России заявляет о своей полной приверженности идеалам чистого спорта и выражает уверенность в том, что Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», на которое нет никаких административных рычагов влияния, в скором времени восстановит свою полную функциональность», – говорится в заявлении на официальном сайте Минспорта.
Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что РУСАДА сменит совет учредителей и, возможно, совет директоров.