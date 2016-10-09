День в истории. Витиньо – 23
9 октября свой 23-й день
рождения отмечает бразильский футболист Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос,
более известный, как Витиньо.
Он родился в неблагополучном
районе Рио-де-Жанейро. Начал заниматься футболом в команде «Аудакс Рио», где
был замечен скаутами «Ботафого». В 2011 году Витиньо заключил с этим клубом
контракт, который в 2012-м был продлен на пять лет. Дебютировал за клуб 23
апреля того же года и отметился забитым мячом. Однако следующие два года
форвард провел в молодежном составе. В 2013-м Витиньо вернулся в основу и помог
клубу выиграть Лигу Кариока, забив 5 мячей в 15 встречах. В бразильской Серии A
дебютировал 26 мая в матче с «Коринтиансом» (1:1).
Уверенная игра Витиньо
не осталась незамеченной. В середине августа игроком заинтересовались турецкий
«Галатасарай», украинский «Шахтер», португальский «Порту» и российский ЦСКА.
Футболист выбрал местом продолжения карьеры армейский клуб. И в начале сентября
трансфер состоялся. Контракт рассчитан на пять лет. Не сумев зарекомендовать
себя и завоевать место в основе, в январе 2015 года Витиньо отправился в аренду
на родину, в «Интернасьональ».