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День в истории. Витиньо – 23

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

9 октября свой 23-й день рождения отмечает бразильский футболист Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос, более известный, как Витиньо.

Он родился в неблагополучном районе Рио-де-Жанейро. Начал заниматься футболом в команде «Аудакс Рио», где был замечен скаутами «Ботафого». В 2011 году Витиньо заключил с этим клубом контракт, который в 2012-м был продлен на пять лет. Дебютировал за клуб 23 апреля того же года и отметился забитым мячом. Однако следующие два года форвард провел в молодежном составе. В 2013-м Витиньо вернулся в основу и помог клубу выиграть Лигу Кариока, забив 5 мячей в 15 встречах. В бразильской Серии A дебютировал 26 мая в матче с «Коринтиансом» (1:1).

Уверенная игра Витиньо не осталась незамеченной. В середине августа игроком заинтересовались турецкий «Галатасарай», украинский «Шахтер», португальский «Порту» и российский ЦСКА. Футболист выбрал местом продолжения карьеры армейский клуб. И в начале сентября трансфер состоялся. Контракт рассчитан на пять лет. Не сумев зарекомендовать себя и завоевать место в основе, в январе 2015 года Витиньо отправился в аренду на родину, в «Интернасьональ».

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