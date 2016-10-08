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Александр Жуков: В WADA не должно быть преференций по национальному признаку

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался по поводу национального состава представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он считает, что в этом вопросе имеет место несправедливость.

«Важно, чтобы система была прозрачной, что не должно быть никаких преференций по национальному признаку в WADA - в разных комиссиях сейчас в WADA 17 американцев, 12 канадцев, 2 китайца и ноль россиян. Эта ситуация абсолютно неправильная. Я это озвучил в своем выступлении, и в сегодняшнем решении есть пункт о принципе представительства в WADA», - приводит слова Жукова «Р-Спорт».

Ранее на саммите МОК было предложено создать новый орган в рамках WADA, который отвечает за тестирование на допинг. Напомним, что в связи с массовым применением спортсменами допинга, как утверждалось в докладе Макларена, часть сборной России не была допущена на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а на Паралимпиаду россияне не были допущены в полном составе.

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