Димитрис Итудис: В нашей игре есть и плохие моменты, и хорошие

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в выездном матче Единой лиги ВТБ отметил кадровые проблемы в команде и как следствие – перепады в игре.

«Нужно помнить, что мы в последнее время очень много дней проводим в пути. Только вернулись из Китая, полетели в Красноярск, затем в Астану. К тому же мы играли без четырёх важных игроков, в том числе, пары защитников. Естественно, из-за этого в нашей игре есть и плохие моменты, и хорошие. Впрочем, оба стартовых матча Лиги ВТБ получились полезными, мы многое увидели, и теперь будем готовиться к старту Евролиги.

Как я отметил ещё перед игрой, в Астане сейчас собрана абсолютно новая, хорошая, молодая команда. Хочу поздравить тренеров, руководство клуба, Валерия Тихоненко. Хорошо, что в Лиге ВТБ есть такая команда», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Матч, прошедший в субботу, завершился со счетом 92:76 в пользу армейцев. В составе ЦСКА самым результативным стал Никита Курбанов - 26 очков.