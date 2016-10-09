Димитрис Итудис: В нашей игре есть и плохие моменты, и хорошие
Главный тренер
московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в
выездном матче Единой лиги ВТБ отметил кадровые проблемы в команде и как
следствие – перепады в игре.
«Нужно помнить, что мы
в последнее время очень много дней проводим в пути. Только вернулись из Китая,
полетели в Красноярск, затем в Астану. К тому же мы играли без четырёх важных
игроков, в том числе, пары защитников. Естественно, из-за этого в нашей игре
есть и плохие моменты, и хорошие. Впрочем, оба стартовых матча Лиги ВТБ
получились полезными, мы многое увидели, и теперь будем готовиться к старту
Евролиги.
Как я отметил ещё
перед игрой, в Астане сейчас собрана абсолютно новая, хорошая, молодая команда.
Хочу поздравить тренеров, руководство клуба, Валерия Тихоненко. Хорошо, что в
Лиге ВТБ есть такая команда», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Матч, прошедший в субботу, завершился со счетом 92:76 в пользу армейцев. В составе ЦСКА самым результативным стал Никита Курбанов - 26 очков.
Матч
Место и дата
08 октября 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция