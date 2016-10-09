Вячеслав Буцаев: В азиатско-дальневосточном турне счастье было не на стороне «Сочи»

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Амура» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на невезение.

«Поздравляю «Амур» с победой. К сожалению, азиатско-дальневосточный выезд не принес нам очков. Наверное, хоккейное счастье в этих матчах было на на нашей стороне», - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».

Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2. В составе «Амура» шайбы забросили Кристиан Куусела, Ян Коларж и Владислав Ушенин. У «Сочи» дубль оформил Иван Яценко.

Перед «Амуром» сочинцы уступили «Адмиралу» (0:1) и «Куньлуню» (1:2).