Вячеслав Буцаев: В азиатско-дальневосточном турне счастье было не на стороне «Сочи»
Главный тренер
хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Амура» в выездном
матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на невезение.
«Поздравляю «Амур» с
победой. К сожалению, азиатско-дальневосточный выезд не принес нам очков.
Наверное, хоккейное счастье в этих матчах было на на нашей стороне», - приводит
слова Буцаева официальный сайт «Сочи».
Встреча, прошедшая в
субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2. В составе «Амура» шайбы
забросили Кристиан Куусела, Ян Коларж и Владислав Ушенин. У «Сочи» дубль
оформил Иван Яценко.
Перед «Амуром» сочинцы уступили «Адмиралу» (0:1) и «Куньлуню» (1:2).
Матч
Амур - ХК Сочи - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы:
Яценко (Толпеко, Дельнов), 2:08 (0:1). Куусела (Зогорна, Кондратьев), 9:32 (1:1 - бол.). Яценко (Толпеко, Щегольков), 42:29 (1:2). Коларж (Рамстедт, Капустин), 47:05 (2:2 - бол.). Ушенин В. (Ушенин В.), 57:28 (3:2).
Место и дата
08 октября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция