Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Куксевич: Не зря мы столько времени готовились к матчу с «Газпромом-Югрой»

Андрей Петухов
Комментарии

Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы над «Газпрмом-Югрой» в первом матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу похвалил подопечных за предельную концентрацию на протяжении матча.

«Хочу поддержать своего коллегу Кака и поздравить нашу сборную и лично Кака, потому что многие футболисты, которых он ведет, играют в сборной и «Газпром-Югра» - это базовый клуб для сборной России, поэтому его рука здесь приложена.

При этом мы понимали, с каким соперником нам предстоит столкнуться и поэтому, важно было быть полностью сконцентрованными, не проигрывать борьбу. Не зря мы готовились столько времени, все соскучились по играм и на сегодня мало кого волнует, как мы это делаем, главное, чтобы дома мы выигрывали. Это наша задача и мы ее выполнили. Могу сказать спасибо игрокам за такую концентрацию, так нужно играть всегда», - приводит официальный сайт «Сибиряка» слова Куксевича.

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась победой новосибирцев со счетом 5:3. В их составе по голу забили Сими Сайотти, Руслан Кудзиев и Роман Главатских, а Максим Волынюк оформил дубль. В составе гостей по голу провели Марсенио, Ильдар Нугуманов и Лео Сантана.

Таким образом, «Сибиряк» набрал 12 очков и вышел в лидеры чемпионата России. У «Газпрома-Югры» осталось семь очков. Клуб из Югорска идет шестым.

Повторный матч соперников пройдет 9 октября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Прогресс» и КПРФ сыграли вничью, «Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру»Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.Состав «Спартака» пополнил игрок сборной РоссииМосковский «Спартак» подписал контракт с нападающим «Норильского никеля» Вадимом Цаем.Ильдар Нугуманов стал игроком «Сибиряка»Игрок сборной России по мини-футболу Ильдар Нугуманов продолжит карьеру в «Сибиряке».Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьОткровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.Зоидзе творит сенсациюЗоидзе творит сенсациюСтартовал очередной чемпионат России по мини-футболу.Защитники «Динамо» Ари и Бурков поменяли игровые номераЗащитники «Динамо» Денис Бурков и Ари в новом сезоне будут выступать под другими номерами.Бесик Зоидзе: «Дина» – главный вызов в моей карьереГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе рассказал, почему он согласился возглавить команду.«Ухта» проведет первый сбор в Санкт-Петербурге12 июля мини-футбольный клуб «Ухта» выходит из отпуска. Свой первый сбор подопечные Юрия Руднева проведут в Санкт-Петербурге.Матч за Суперкубок России пройдет в ЩелковоМатч за первый Суперкубок России по мини-футболу 2016 года между подмосковным «Динамо» и югорским «Газпромом-ЮГРА» состоится в Щелково. Игра пройдет в УСК «Подмосковье».Морено: Не все бразильцы знают даже тот минимум русского языка, что знаю я. Это неправильноБразильский легионер «Дины» Морено рассказал, как он изучал русский язык.В «Динамо» перешел чемпион мира ВильдеМФК «Динамо» заключил контракт с еще одним бразильским легионером – Вильде.Иван Мельников: Состав КПРФ будет сбалансированный, без крайностейОснователь МФК КПРФ, один из руководителей Коммунистической партии Иван Мельников поделился ожиданиями от следующего сезона. Он рассказал о принципах комплектования команды.Иван Мельников: КПРФ перевыполнил задачу на сезонОснователь МФК КПРФ, один из руководителей Коммунистической партии Иван Мельников подвел итоги минувшего сезона. Он сказал, что команда выступила лучше, чем ожидалось.Давыдов перешел из «Норильского Никеля» в КПРФЛучший снайпер «Норильского никеля» в минувшем сезоне Александр Давыдов стал игроком мини-футбольного клуба КПРФ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Денис Голунов перешел в КПРФСостав мини-футбольного клуба КПРФ пополнил Денис Голунов, в минувшем сезоне с большим отрывом победивший в споре бомбардиров Высшей лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.МФК КПРФ пополнился футболистом «Ухты» БикбулатовымАзат Бикбулатов перешел из «Ухты» в КПРФ, сообщает «Футболревю».Сергей Козлов: «Дине» нужна новая кровь и новые эмоцииПрезидент «Дины» Сергей Козлов подвел итоги сезона и рассказал об изменениях в команде.Кейруш перешел из «Новой Генерации» в КПРФПортугалец Жоэл Кейруш стал новобранцем мини-футбольного клуба КПРФ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Део покинул КПРФПортугалец Део покинул КПРФ по окончании минувшего сезона. Об этом сообщает официальный сайт мини-футбольного клуба.Кудзиев – лучший новичок «Сибиряка» в минувшем сезонеБолельщики «Сибиряка» определили лучшего новичка команды в минувшем сезоне. Согласно голосованию в официальной группе команды «Вконтакте» им стал Руслан Кудзиев, получивший поддержку более чем 36% проголосовавших.

Cпецпредложение