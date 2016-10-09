Евгений Куксевич: Не зря мы столько времени готовились к матчу с «Газпромом-Югрой»
Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы над «Газпрмом-Югрой»
в первом матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу похвалил
подопечных за предельную концентрацию на протяжении матча.
«Хочу поддержать своего коллегу Кака и поздравить нашу сборную и лично
Кака, потому что многие футболисты, которых он ведет, играют в сборной и
«Газпром-Югра» - это базовый клуб для сборной России, поэтому его
рука здесь приложена.
При этом мы понимали, с каким соперником нам предстоит столкнуться и
поэтому, важно было быть полностью сконцентрованными, не проигрывать борьбу. Не
зря мы готовились столько времени, все соскучились по играм и на сегодня мало
кого волнует, как мы это делаем, главное, чтобы дома мы выигрывали. Это наша
задача и мы ее выполнили. Могу сказать спасибо игрокам за такую концентрацию,
так нужно играть всегда», - приводит официальный сайт «Сибиряка» слова
Куксевича.
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске,
завершилась победой новосибирцев со счетом 5:3. В их составе по голу забили
Сими Сайотти, Руслан Кудзиев и Роман Главатских, а Максим Волынюк оформил
дубль. В составе гостей по голу провели Марсенио, Ильдар Нугуманов
и Лео Сантана.
Таким образом, «Сибиряк»
набрал 12 очков и вышел в лидеры чемпионата России. У «Газпрома-Югры» осталось
семь очков. Клуб из Югорска идет шестым.
Повторный матч
соперников пройдет 9 октября.