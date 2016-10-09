Евгений Куксевич: Не зря мы столько времени готовились к матчу с «Газпромом-Югрой»

Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы над «Газпрмом-Югрой» в первом матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу похвалил подопечных за предельную концентрацию на протяжении матча.

«Хочу поддержать своего коллегу Кака и поздравить нашу сборную и лично Кака, потому что многие футболисты, которых он ведет, играют в сборной и «Газпром-Югра» - это базовый клуб для сборной России, поэтому его рука здесь приложена.

При этом мы понимали, с каким соперником нам предстоит столкнуться и поэтому, важно было быть полностью сконцентрованными, не проигрывать борьбу. Не зря мы готовились столько времени, все соскучились по играм и на сегодня мало кого волнует, как мы это делаем, главное, чтобы дома мы выигрывали. Это наша задача и мы ее выполнили. Могу сказать спасибо игрокам за такую концентрацию, так нужно играть всегда», - приводит официальный сайт «Сибиряка» слова Куксевича.

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась победой новосибирцев со счетом 5:3. В их составе по голу забили Сими Сайотти, Руслан Кудзиев и Роман Главатских, а Максим Волынюк оформил дубль. В составе гостей по голу провели Марсенио, Ильдар Нугуманов и Лео Сантана.

Таким образом, «Сибиряк» набрал 12 очков и вышел в лидеры чемпионата России. У «Газпрома-Югры» осталось семь очков. Клуб из Югорска идет шестым.

Повторный матч соперников пройдет 9 октября.