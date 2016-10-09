Мисхат Фахрутдинов: Сыграли не выдающийся матч в обороне

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов после победы над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за терпение, но посетовал на ошибки в защите.

«Мы сегодня сыграли, конечно, не выдающийся матч в обороне, очень много было моментов. Играли против очень мотивированного соперника, и напряжение чувствовалось с первых секунд. Попросили ребят терпеливее играть в обороне, но, к сожалению, пропустили хорошие атаки. Терпеливо играли, но, может быть, где-то нам и повезло, на самом деле, так оно и есть. Парней поздравляю с победой, готовимся к выезду», - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».

Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2. В составе «Амура» шайбы забросили Кристиан Куусела, Ян Коларж и Владислав Ушенин. У «Сочи» дубль оформил Иван Яценко.