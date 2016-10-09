Мисхат Фахрутдинов: Сыграли не выдающийся матч в обороне
Главный тренер «Амура»
Мисхат Фахрутдинов после победы над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил
подопечных за терпение, но посетовал на ошибки в защите.
«Мы сегодня сыграли,
конечно, не выдающийся матч в обороне, очень много было моментов. Играли против
очень мотивированного соперника, и напряжение чувствовалось с первых секунд.
Попросили ребят терпеливее играть в обороне, но, к сожалению, пропустили
хорошие атаки. Терпеливо играли, но, может быть, где-то нам и повезло, на самом
деле, так оно и есть. Парней поздравляю с победой, готовимся к выезду», - приводит
слова Буцаева официальный сайт «Сочи».
Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2. В составе «Амура» шайбы забросили Кристиан Куусела, Ян Коларж и Владислав Ушенин. У «Сочи» дубль оформил Иван Яценко.
Матч
Амур - ХК Сочи - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы:
Яценко (Толпеко, Дельнов), 2:08 (0:1). Куусела (Зогорна, Кондратьев), 9:32 (1:1 - бол.). Яценко (Толпеко, Щегольков), 42:29 (1:2). Коларж (Рамстедт, Капустин), 47:05 (2:2 - бол.). Ушенин В. (Ушенин В.), 57:28 (3:2).
Место и дата
08 октября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция