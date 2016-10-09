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Александр Андриевский: Большое спасибо хоккеистам за домашнюю серию

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за результаты, показанные во всей домашней серии.

«Всю домашнюю серию «Адмирал» прошёл на одном дыхании. Ребятам большое за это спасибо! Несмотря на то, что сегодня зафиксирован крупный счет, победа далась нелегко. Хотелось бы обратить внимание на то, что после шестой шайбы у ребят случилась потеря концентрации, немножко бросили играть. Мы поговорили с командой в раздевалке о том, что так нельзя доигрывать встречу. В остальном всё в порядке. Благодарю парней за самоотверженную борьбу», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Адмирала».

Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3. В составе «Адмирала» шайбы забросили Михаил Фисенко, Джеймс Райт, Оскарс Бартулис, Дмитрий Лугин (дважды) и Владимир Ткачев. У «Спартака» отличились Михаил Плотников, Мэттью Гилрой и Лукаш Радил.

Матч

Адмирал - Спартак - 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Голы:

Фисенко (Саболич, Ткачёв), 10:13 (1:0 - бол.). Райт (Краснослободцев), 13:38 (2:0). Бартулис 31:59 (3:0). Лугин (Земчёнок, Горшков), 37:10 (4:0). Плотников (Стоа), 37:57 (4:1). Гилрой (Бердников, Хегстрём), 44:23 (4:2 - бол.). Ткачёв 50:25 (5:2 - бол.). Лугин (Саболич, Фисенко), 51:51 (6:2 - бол.). Радил (Гилрой, Стоа), 52:39 (6:3).

Место и дата

08 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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