Александр Андриевский: Большое спасибо хоккеистам за домашнюю серию

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за результаты, показанные во всей домашней серии.

«Всю домашнюю серию «Адмирал» прошёл на одном дыхании. Ребятам большое за это спасибо! Несмотря на то, что сегодня зафиксирован крупный счет, победа далась нелегко. Хотелось бы обратить внимание на то, что после шестой шайбы у ребят случилась потеря концентрации, немножко бросили играть. Мы поговорили с командой в раздевалке о том, что так нельзя доигрывать встречу. В остальном всё в порядке. Благодарю парней за самоотверженную борьбу», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Адмирала».

Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3. В составе «Адмирала» шайбы забросили Михаил Фисенко, Джеймс Райт, Оскарс Бартулис, Дмитрий Лугин (дважды) и Владимир Ткачев. У «Спартака» отличились Михаил Плотников, Мэттью Гилрой и Лукаш Радил.