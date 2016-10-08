Артурс Кулда: СКА не любит играть в обороне, поэтому мы должны больше атаковать

Андрей Николишин: Пример «Торпедо» показывает, что тренерам нужно давать хотя бы три года работы

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин по примеру нижегородского «Торпедо» считает, что тренерам нужно давать работать хотя бы три сезона.