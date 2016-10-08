Артурс Кулда: СКА не любит играть в обороне, поэтому мы должны больше атаковать
Защитник «Йокерита» Артурс Кулда поделился мнением о
первом периоде матча против СКА.
- Не
удалось реализовать свои шансы и забить. Надо уделить внимание обороне и не позволять
СКА создавать моменты, но и не забывать об атаке. СКА не любит играть в защите,
поэтому мы должны больше атаковать, - сказал Кулда в эфире Life 78.
Напомним, после первого периода СКА ведет 2:0. Шайбы забросили Илья Каблуков и Евгений Дадонов. Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Йокерит - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)3-й период
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция