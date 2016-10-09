Герман Титов: «Спартак» не справился со спецбригадой большинства «Адмирала»

Главный тренер «Спартака» Герман Титов после поражения от «Адмирала» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую игру подопечных в меньшинстве.

«Мы не справились со спецбригадами «Адмирала». У нас было четыре удаления, три шайбы мы пропустили. Есть над чем работать. К ребятам по самоотдаче претензий нет: старались, лезли на ворота, но, видимо, попали в какую-то психологическую яму. Нет той уверенности, которая была в начале сезона. Надо выкарабкиваться и работать. Ничего нового пока не придумать», - приводит слова Титова официальный сайт «Адмирала».

Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3. В составе «Адмирала» шайбы забросили Михаил Фисенко, Джеймс Райт, Оскарс Бартулис, Дмитрий Лугин (дважды) и Владимир Ткачев. У «Спартака» отличились Михаил Плотников, Мэттью Гилрой и Лукаш Радил.

Для «Спартака» поражение от «Адмирала» стало четвертым подряд.