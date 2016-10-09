Герман Титов: «Спартак» не справился со спецбригадой большинства «Адмирала»
Главный тренер
«Спартака» Герман Титов после поражения от «Адмирала» в выездном матче
регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую игру подопечных в меньшинстве.
«Мы не справились со
спецбригадами «Адмирала». У нас было четыре удаления, три шайбы мы пропустили.
Есть над чем работать. К ребятам по самоотдаче претензий нет: старались, лезли
на ворота, но, видимо, попали в какую-то психологическую яму. Нет той
уверенности, которая была в начале сезона. Надо выкарабкиваться и работать.
Ничего нового пока не придумать», - приводит слова Титова официальный сайт
«Адмирала».
Встреча, прошедшая в
субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3. В составе «Адмирала» шайбы
забросили Михаил Фисенко, Джеймс Райт, Оскарс Бартулис, Дмитрий Лугин (дважды)
и Владимир Ткачев. У «Спартака» отличились Михаил Плотников, Мэттью Гилрой и
Лукаш Радил.
Для «Спартака» поражение от «Адмирала» стало четвертым подряд.
Матч
Адмирал - Спартак - 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Голы:
Фисенко (Саболич, Ткачёв), 10:13 (1:0 - бол.). Райт (Краснослободцев), 13:38 (2:0). Бартулис 31:59 (3:0). Лугин (Земчёнок, Горшков), 37:10 (4:0). Плотников (Стоа), 37:57 (4:1). Гилрой (Бердников, Хегстрём), 44:23 (4:2 - бол.). Ткачёв 50:25 (5:2 - бол.). Лугин (Саболич, Фисенко), 51:51 (6:2 - бол.). Радил (Гилрой, Стоа), 52:39 (6:3).
Место и дата
08 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция